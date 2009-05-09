Харківщина святкує День Перемоги

Харків. 9 травня. УНІАН. Сьогодні в Харківській області проходять торжества з нагоди Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Зокрема, вранці в Лісопарку на Меморіалі Слави відбулося урочисте покладання квітів до могили Невідомого солдата, у якому взяли участь керівники міста й області, ветерани війни, представники громадських і партійних організацій, харків’яни.

О 12-й годині на майдані Свободи відбулася військово-театралізована програма «Великий Травень, переможний Травень!», підготовлена Харківським гарнізоном та учасниками творчих колективів Харкова. По закінченню програми виступив народний артист Росії Олега ГАЗМАНОВ.

В середині дня в парку ім. Горького пройшов святковий концерт для ветеранів Великої Вітчизняної війни.

О 19-й годині на майдані Свободи розпочався святковий концерт. У ці хвилини на сцені виступають зірки естради Лев ЛЕЩЕНКО, Лайма ВАЙКУЛЄ, Олександр МАРШАЛ, Сосо ПАВЛІАШВІЛІ, ансамбль «Пєсняри», Анне ВЕСКЕ, Микола ГНАТЮК. Концерт веде Ольга СУМСЬКА.

Завершиться концерт святковим феєрверком.

Всі урочисті заходи, які проходять на майдані Свободи, транслюються у прямому ефірі на місцевих телеканалах ОТБ, Р1 та «7 канал».