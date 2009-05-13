Харків виборов право приймати Євро-2012

Харків. 13 травня. УНІАН. Матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу пройдуть у чотирьох українських і чотирьох польських містах.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі «Україна-2012», про таке рішення Виконкому УЄФА сьогодні повідомив президент Європейського футбольного союзу Мішель ПЛАТІНІ.

Остаточне рішення УЄФА таке: міста України і Польщі розподілилися за принципом паритетності «4 на 4» - нашу країну представлятимуть Київ, Львів, Донецьк і Харків. Останній замінив в основному списку Дніпропетровськ.

УЄФА і надалі слідкуватиме за прогресом українських міст у підготовці до Євро-2012. 30 листопада – чергова визначальна дата для них. Якщо до цього часу 2 українські міста не продемонструють належної динаміки у підготовці інфраструктури чемпіонату, їх можуть замінити на польські.