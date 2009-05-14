Красунею українських магістралей визнана харків`янка Оксана Строкалистова

Харків. 14 травня. УНІАН. Провідниця Харківської вагонної дільниці №1 Оксана СТРОКАЛИСТОВА визнана «Красунею українських магістралей».

Як передає кореспондент УНІАН, такий результат всеукраїнського конкурсу, який сьогодні проходив у Харкові в приміщенні спортивного комплексу «Локомотив».

Всього у змаганнях взяло участь 6 дівчат по одній з кожної залізниці України. Конкурсантки показали свою граціозність, вміння танцювати й співати, вишукано спілкуватися з оточуючими.

Інші конкурсантки удостоєні різних звань. Так, провідник вагонної дільниці станції «Хмельницький» (Південно-Західна залізниця) Олена КУШНІРУК виборола звання «Досконалість-2009». Провідниця Криворізької вагонної дільниці (Придніпровська залізниця) Євгенія САЄНКО удостоєна звання «Чарівність-2009». Звання «Вишуканість-2009» дісталось провідниці пасажирського депо «Одеса-Головна» (Одеська залізниця) Віталії ГАЛУЗИНСЬКІЙ, а «Талант-2009» - провідниці пасажирського депо «Ковель» (Львівська залізниця) Ользі ЦИКУНОВІЙ. Володаркою глядацьких сердець стала провідниця вагонного депо «Маріуполь» (Донецька залізниця) Юлія ДУМА.

Учасниці фінальної частини конкурсу краси, що проходив на всіх залізницях України, отримали грамоти та цінні подарунки.

Довідка УНІАН. Красуня українських магістралей-2009 Оксана СТРОКАЛИСТОВА минулого року, тоді провідник поїзду № 81 «Харків–Сімферополь», була увінчана короною «Віце-міс сталевих магістралей» у Мінську на 1-му Міжнародному конкурсі професійної майстерності.

До складу «Укрзалізниці» входить 6 залізниць (Донецька, Львівська, Одеська, Придніпровська, Південна і Південно-Західна), що з`єднують усі області України.

Експлуатаційна довжина головних залізничних шляхів України становить 22,3 тис. км.

У 2008 році «Укрзалізниця» у далекому сполученні перевезла 134,3 млн. пасажирів. Їх обслуговують 126 основних вокзалів і 1684 станції.