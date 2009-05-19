Україна готується показати світу новий танк «Оплот»

Харків. 19 травня. УНІАН. Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ на День Незалежності планує презентувати Україні і світу новий національний танк «Оплот».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив сьогодні у Мінську під час відвідування п’ятої Міжнародної виставки озброєння і військової техніки, яка проводиться у столиці Білорусі 19-22 травня.

На уточнююче запитання, чи буде новий український основний бойовий танк «Оплот» представлений під час проведення військового параду 24 серпня на Хрещатику, міністр зауважив, що остаточне рішення стосовно проведення параду Президентом України - Верховним головнокомандувачем Збройних сил ще не прийнято.

«Але ми повинні показати наші нові зразки озброєння і військової техніки, і обов’язково треба показати новий український танк «Оплот»», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, додавши, що найближчим часом цей танк буде прийнято на озброєння ЗСУ.

«Цікаво було б нам його представити світові, я думаю, що разом з Міністерством промислової політики, з об’єднанням «Малишева» ми це зробимо», - висловив сподівання міністр оборони, зауваживши, що для цього не обов’язково проводити парад.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що зараз розглядаються різні варіанти формату і масштабності відзначення Дня Незалежності на головній вулиці столиці.

«Але остаточне рішення ще не прийнято», - підкреслив він.

На знімку: весна 2009 р. - танк «Оплот» на військовому полігоні під Харковом проходить державні випробування.

Фото сайту Міноборони України