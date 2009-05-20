Донеччани хочуть, щоб Харків більше знав про Олексу Тихого

Харків. 20 травня. УНІАН. Харківський літературний музей поповнився матеріалами, пов’язаними з життям та діяльністю відомого літературного діяча, правозахисника, учасника Гельсинської Групи Олекси Тихого.

Архівні матеріали, які відбивають маловідомі сторінки життя правозахисника, були передані Літературному музею учасниками спортивного велопробігу Дружківка (Донецька обл.) – Харків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори велопробігу, спортсмени керувалися не стільки спортивним інтересом, скільки мали на меті провести культурний захід, присвячений 25 роковинам від дня смерті свого земляка Олекси Тихого.

Ініціативи борця за права людини «помічала влада», і його не раз було покарано арештами. Як розповіли учасники велопробігу, на батьківщині в селищі Олексієво-Дружківка Олексу Тихого пам’ятають і шанують. Створені навіть фонди імені Олекси Тихого. Якраз із одного з таких фондів і були передані до Харківського літературного музею цінні матеріали. Буквально за останній рік знайдені цікаві матеріали та документи, що значно поповнили архіви фондів Донецької області. Серед них – біографічні джерела, матеріали про активну діяльність Олекси Тихого, його «Словник мовних покручів», кілька фотографій. Зберігся також фільм про нього. Всі ці матеріали в оригіналі та копіях передані тепер для збагачення колекції у Харкові.

Велосипедисти вдало змогли поєднати культурно-масовий захід зі спортивною естафетою. 16 травня в Олексієво-Дружківці були організовані «урочисті проводи» спортсменів. Основним їх завданням було подолати шлях відстанню близько 250 кілометрів. Напрямком Краматорськ - Слов’янськ - Святогірськ група перетнула Сіверський Дінець, проїхала повз Красноаскольське водосховище і дісталася Ізюму. Подальші орієнтири напрямку – Балаклія та Зміїв. 18 травня співробітники, адміністрація та відвідувачі Харківського літературного музею зустріли гостей з Донеччини.