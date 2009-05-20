Контрабандисти обстріляли спецпідрозділ СБУ

Харків. 20 травня. УНІАН. В Харківській області контрабандисти, які перевозили товари вартістю понад 3 млн. доларів, під час затримання вчинили опір із застосуванням вогнепальної зброї щодо співробітників спецпідрозділу СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«При затриманні контрабандисти стріляли по оперативному автомобілю співробітників СБУ», - сказала вона.

М.ОСТАПЕНКО розповіла, що в результаті спеціальної операції працівники спецслужби припинили діяльність міжнародного організованого злочинного угруповання, яке контролювало функціонування стійких каналів незаконного переміщення через державний кордон України товарів широкого вжитку. З метою ліквідації ОЗУ та виявлення його розгалужених впливових корупційних зв’язків, в тому числі і в правоохоронних органах, було створено спеціальну міжрегіональну групу з числа співробітників спецслужби. За наявною інформацією правопорушники, не зважаючи на те, що великі партії товару були підготовлені і накопичені біля кордону, не наважувалися до перевезення протягом кількох місяців. За даними СБУ лише заручившись певними гарантіями від окремих корумпованих посадовців в Україні та за кордоном, контрабандисти вчинили спробу переправити вантаж. Втім, у ході спецоперації 15 травня поблизу державного кордону України було затримано 9 великогабаритних вантажівок, в яких був одяг, взуття, тканини китайського виробництво. Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, водії вантажівок, більшість з яких були залучені організаторами контрабандного каналу лише для одного перевезення, намагалися втекти з місця злочину, вчинивши опір правоохоронцям. Крім того, в подальшому оперативна група СБУ виявила складське приміщення, яке використовувалося членами угруповання як перевалочна база товарів завезених з морського порту Одеси для їх подальшого незаконного переправлення на кордоні. Під час обшуків на конспіративній квартирі контрабандистів було вилучено нарізну і гладкоствольну вогнепальну зброю, наркотики та значні суми валюти.

Встановлено, що семеро членів угруповання вже неодноразово притягалися до кримінальної відповідальності за контрабанду та інші злочини. Крім того, у протиправних оборудках контрабандистів було задіяно 18 вантажівок, а також ними використовувався автомобіль радіоелектронного спостереження для контролю за розмовами правоохоронців. Також після проходження автомобілів з контрабандним вантажем через лінію кордону два трактори переорювали грунт для знищення доказів злочину.