Шахтар виграв Кубок УЄФА !
00:14, 21 травня 2009Харьків
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Фінальний матч з Вердером у Стамбулі завершився з рахунком 2:1
|Фото з сайту http://shakhtar.com/ru/news/9562
У фінальному матчі, який щойно завершився у Стамбулі, Шахтарю протистояв німецький Вердер.
Основний час гри завершився з рахунком 1:1.
У першій додатковій 15-хвилинці донеччанам вдалося провести гол. 2:1.
Це перший виграш українського клубу Кубка УЄФА за часів незалежності України.
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