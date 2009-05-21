Шахтар виграв Кубок УЄФА !

Фінальний матч з Вердером у Стамбулі завершився з рахунком 2:1

Харків. 21 травня. УНІАН. Донецький Шахтар виграв кубок УЄФА. Харків. 21 травня. УНІАН. Донецький Шахтар виграв кубок УЄФА. У фінальному матчі, який щойно завершився у Стамбулі, Шахтарю протистояв німецький Вердер. Основний час гри завершився з рахунком 1:1. У першій додатковій 15-хвилинці донеччанам вдалося провести гол. 2:1. Це перший виграш українського клубу Кубка УЄФА за часів незалежності України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter