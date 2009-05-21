Шахтар виграв Кубок УЄФА !

00:14, 21 травня 2009
Харьків
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Фінальний матч з Вердером у Стамбулі завершився з рахунком 2:1

Харків. 21 травня. УНІАН. Донецький Шахтар виграв кубок УЄФА.

У фінальному матчі, який щойно завершився у Стамбулі, Шахтарю протистояв німецький Вердер.

Основний час гри завершився з рахунком 1:1.

У першій додатковій 15-хвилинці донеччанам вдалося провести гол. 2:1.

Це перший виграш українського клубу Кубка УЄФА за часів незалежності України.

 

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