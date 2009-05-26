«Червона гвоздика» не прийме на оздоровлення дітей – мало бажаючих

09:40, 26 травня 2009
Харьків
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Завод Малишева: ми зробили все можливе

Харків. 26 травня. УНІАН. Дитячий літній табір «Червона гвоздика» Державного підприємства «Завод ім. Малишева», що розташований у селищі Високий, цього року міг би прийняти дітей на оздоровлення і відпочинок, але через незалежні від підприємства проблеми не може цього зробити нинішнього літа.

 

Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації заводу, одна з кращих в області здравниць не може виконати розпорядження та рекомендації Харківської облдержадміністрації через відсутність необхідної для набору кількості дітей, а також відповідних коштів.

В минулі роки дитячий табір наповнювався за рахунок дітей з інших областей. «Червона гвоздика» приходила також на допомогу і у важкі часи. Наприклад, після аварії, на західній Україні, що була спричинена викидом аміаку, до табору приїжджали діти з Львівської області для відпочинку та оздоровлення. Після затоплення багатьох районів на Закарпатті «Червона гвоздика» гостинно відчинила двері тамтешнім маленьким мешканцям.

У цьому році пропозицій від сусідів немає. Соціальні служби підприємства доклали чималих зусиль,  щоб знайти замовників на дитячий відпочинок. Зверталися на великі харківські підприємства, навіть до Харківської облдержадміністрації за допомогою у завантаженні «Червоної гвоздики».

«Ніхто не виявив зацікавленості, – сказав співрозмовник агентства, - тому підприємство не може провести оздоровчий сезон 2009 року, оскільки на сьогоднішній день виконання необхідних підготовчих заходів у встановлені терміни є нереальним Можливо, криза винна, можливо щось інше… На даний час на підприємстві налічується 35 дітей працівників заводу, які хотіли б їх оздоровити. Дешевше буде направити всіх бажаючих в інші дитячі табори, ніж запускати величезний комплекс».

За даними профкому «Заводу ім. Малишева», дитяча установа оздоровлення і відпочинку «Червона гвоздика» розташована в екологічно чистій, живописній місцевості Харківської області. Здравниця побудована в 1963 р. і має хорошу оздоровчу базу. На 18 гектарах розміщені житлові одноповерхові корпуси,  їдальня, Будинок творчості, клуб, дискотека, відкритий басейн, територія для вогнищ, повністю обладнаний спортивний комплекс і спортивні майданчики - волейбольний, баскетбольний та настільного тенісу.

У профкомі наголошують, що в «Червоній гвоздиці» створені всі умови для повноцінного оздоровлення і відпочинку: п`ятиразове харчування, цілодобове медичне обслуговування, розроблена багатостороння програма культурно-масових заходів, яка враховує індивідуальний підхід до кожної дитини. Здравниця, що має фруктовий сад, розрахована на 400 стаціонарних місць на зміну.

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