Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 29 травня. УНІАН. З 25 по 29 травня середній курс купівлі готівкового долара в українських банках підвищився на 0,5%, продажу – на 0,3%, і становить 7,62/7,69 грн./дол. Про це повідомляє Finance.ua.

З початку тижня середній курс купівлі євро збільшився на 1,2%, і на сьогодні становить 10,54 грн./євро, продажу – на 0,1%, до 10,70 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках з 25 по 29 травня підвищився на 2,5%, і на сьогодні становить 0,2307 грн./рубль, продажу – знизився на 1,9%, до 0,2407 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари у середньому по 7,63 грн./дол. (курс купівлі з початку тижня підвищився на 0,4%), продають – по 7,68 грн./дол. (курс підвищився на 0,3%).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,59 грн./євро (курс підвищився на 1,1% з 25 травня), продажу – 10,74 грн./євро (курс підвищився на 0,5%).

Курс купівлі російського рубля в київських банках підвищився на 2,4% з початку тижня, і становить у середньому 0,2288 грн./рубль, продажу – на 0,8%, до 0,2471 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,60/7,70 грн., євро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,55/7,73 грн., євро – 10,40/10,75 грн., рубль – 0,198/0,25 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,58/7,68 грн., євро – 10,60/10,68 грн., рубль – 0,23/0,245 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 29 травня, становить: гривні до долара США – 7,6188, до євро – 10,556609, до російського рубля – 0,24321.