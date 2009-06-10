Харків незабаром виведе на маршрути свої трамваї

Харків. 10 червня. УНІАН. Найближчим часом на маршрути міста вийдуть трамваї харківського виробництва.

Про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на директора Департаменту транспорту і зв`язку Харківської міської ради Євгенія ВОДОВОЗОВА.

За його словами, перші трамваї харківського виробництва розпочнуть перевозити пасажирів за 7-10 днів. Сьогодні проводяться останні підготовчі роботи, і найближчим часом трамваї будуть повністю готові до роботи на вулицях міста. На яких маршрутах курсуватимуть нові трамваї вирішить ХКП «Міськелектротранс».