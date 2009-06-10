У Запорізькій області упав літак Х-32
11:17, 10 червня 2009Харьків
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Пілота було госпіталізовано
Харків. 10 червня. УНІАН. У вівторок о 19.00 у полі поблизу села Чубарівка Запорізької області під час несанкціонованого польоту сталося падіння приватного легкомоторного літака Х-32.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті постраждав пілот, який у важкому стані госпіталізований до лікарні.
Проводиться розслідування причин авіакатастрофи. Встановлено, що літак належить приватному підприємцю Р.ДЕНИСЕНКУ.
Легкомоторні літаки Х-32 («Бекас») випускаються на базі фірми «Лілієнталь» у Харкові.
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