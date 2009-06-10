У Запорізькій області упав літак Х-32

Харків. 10 червня. УНІАН. У вівторок о 19.00 у полі поблизу села Чубарівка Запорізької області під час несанкціонованого польоту сталося падіння приватного легкомоторного літака Х-32.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті постраждав пілот, який у важкому стані госпіталізований до лікарні.

Проводиться розслідування причин авіакатастрофи. Встановлено, що літак належить приватному підприємцю Р.ДЕНИСЕНКУ.

Легкомоторні літаки Х-32 («Бекас») випускаються на базі фірми «Лілієнталь» у Харкові.