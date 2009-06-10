Пілот Бекаса, який упав у вівторок, помер у лікарні

Запоріжжя. 10 червня. УНІАН. Пілот легкомоторного літака Х-32, що впав у Запорізькій області, помер у лікарні.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, пілот літака, що впав учора ввечері у районі с. Чубарівка – чоловік, 1960 р.н., дістав тяжкі травми і вночі помер у центральній лікарні Пологовського району Запорізької області.

Зараз на місці події працюють представники Запорізької транспортної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, вчора о 19.00 в полі поблизу сіла Чубарівка Пологовського району Запорізької області під час несанкціонованого польоту сталося падіння приватного легкомоторного літака. Пілот у тяжкому стані був госпіталізований. Встановлено, що літак належить приватному підприємцеві Р.ДЕНИСЕНКУ.

Легкомоторні літаки Х-32 («Бекас») випускає на харківська фірма «Лілієнталь».