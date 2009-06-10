У четвер на Сході місцями до 34-36°

Харків. 10 червня. УНІАН. Завтра, 11 червня, на території України збережеться переважно суха і спекотна погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у західних областях хмарна погода з проясненнями, грозові дощі, місцями сильні, град, шквали 17-22 м/с; температура вночі 12-17°, вдень 21-26°; в Карпатах вночі близько 10°, вдень 13-18°.

На решті території без опадів, лише у Вінницькій та Житомирській областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 15-20°, вдень 28-33°, на півдні та сході місцями 34-36°.

У Києві та області вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 15-20°, вдень 28-33°, у Києві вночі 18-20°, вдень 30-32°.