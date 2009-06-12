Курс валют у комбанках Харкова

Долар 7,58 - 7,63 грн.

Харків. 12 червня. УНІАН. На 12 червня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,58 грн. (продаж - 7,67 грн.), євро - 10,6 грн. (10,8 грн.), Базис - 7,625 (7,66), 10,65 (10,8), Меркурій - 7,63 (7,68), 10,69 (10,77), Реал-банк - 7,62 (7,66), 10,6 (10,79) відповідно. Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на 12 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 761.0300 (на 11 червня – 761.0000) 100 EUR – 1063.0828 (на 11 червня – 1073.1622) 10 RUR – 2.4619 (на 11 червня – 2.4606).

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