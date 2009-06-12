Проблемні банки: хроніка подій

Харків. 12 червня. УНІАН. Видання «Дело» з`ясувало, як швидко банки з тимчасовою адміністрацією переказують гроші з поточного рахунка клієнта.

Кожен проблемний банк переводить гроші з рахунку клієнта на різних умовах і в різні терміни. Єдине, що є загальним для всіх банків (окрім Укргазбанку) з введеною тимчасовою адміністрацією, – те, що для клієнта доступна тільки та сума на його розрахунковому рахунку, яка надійшла на рахунок після введення тимчасової адміністрації в банці.

Укргазбанк

З моменту введення тимчасової адміністрації в Укргазбанк ніяких змін в режимі виплати депозитів і відсотків за ними не послідувало. Не змінив банк і графік переказу коштів з поточних рахунків – гроші йдуть в той же робочий день. Всі гроші на розрахунковому рахунку доступні для виплати незалежно від того, коли вони туди надійшли.

Банк Надра

Банк «Надра» переказує гроші на наступний робочий день, але тільки у випадку, якщо клієнт підписав протокол з банком. Протокол — це документ, що зобов`язує клієнта продовжувати співпрацю з банком «Надра» і не переводити свої грошові потоки на обслуговування в інший банк. У свою чергу банк зобов`язується швидко проводити платежі. Якщо такий протокол не був підписаний, то гроші підуть тільки через 3 дні.

Укрпромбанк

Укрпромбанк теж ввів практику укладення «утримуючих» угод з клієнтом. Тут такий документ назвали «меморандумом», проте суть його така ж, як і у банку «Надра» — стимулювати клієнта не відмовлятися від роботи з фінустановою. Правда, в Укрпромбанку все дещо жорсткіше, ніж в «Надрах». «Ми не відправляємо гроші без підписання меморандуму. Але якщо підпишете, гроші йтимуть наступного дня», — заявила співробітниця Укрпромбанку. Але тільки ті гроші, які надійшли на рахунок після підписання меморандуму.

Родовід Банк і Захід інкомбанк

Західінкомбанк і Родовід Банк балують своїх клієнтів. Всі платежі проходять протягом доби. «Якщо ви приносите платіжку увечері, то гроші підуть на наступний ранок. Якщо принесете вранці або вдень, то гроші підуть того ж дня», — пояснює систему платежів співробітник контакт-центру Родовід Банку.

БРР і банк «Дністер»

У БРР інформація про терміни переказу грошей є банківською таємницею, тому співробітниця операційного відділу не захотіла повідомляти подробиці проведення цієї процедури «незнайомій людині». У банку «Дністер» просто кинули трубку, коли клієнт не захотів назвати своє прізвище.