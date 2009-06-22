Харківська НСНУ вимагає від депутатів вийти з коаліції

Харків. 22 червня. УНІАН. Харківська обласна організація партії Наша Україна вимагає від фракції Наша Україна – Народна самооборона у Верховній Раді вийти з коаліції.

Про це йдеться у політичній заяві, яку ухвалили делегати звітно-виборчої конференції в рамках підготовки до з’їзду партії, повідомила прес-служба НУ.

“Обласна організація вимагає від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” вийти з коаліції, адже Блок Юлії Тимошенко, з яким була утворена коаліція, вже давно не виконує ані коаліційної угоди, ані обіцянок перед виборцями”, - наголошується у документі.

На конференції, участь у якій взяли 185 делегатів, було обрано партійне керівництво області та делегатів на VII З’їзд Народного Союзу Наша Україна, який відбудеться у Києві 27 червня.

Головою обласної парторганізації переобрано Ярослава ЮЩЕНКА.