Шишківка і Комунар 25 червня залишаться без води

Харків. 23 червня. УНІАН. У четвер, 25 червня, тимчасово буде відсутня вода в селищах Шишківка й Комунар.

Як повідомляє сайт міськради з посиланням на ВТП «Вода», водопостачання цих двох селищ тимчасово, з 9.00 до 20.00 25.06.09 р., буде припинено у зв`язку з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на ділянці водогону по вул. Лісопарковій 2.