Литвин оголосив про вигнання Богословської з фракції ПР

Харків. 23 червня. УНІАН. Голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН оголосив про виключення народних депутатів Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ і Тараса ЧОРНОВОЛА зі складу парламентської фракції Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення спікер зробив на сьогоднішньому пленарному засіданні парламенту.

Як повідомляв УНАН, у червні рішенням політичної ради Партії регіонів народних депутатів І.БОГОСЛОВСЬКУ та Т.ЧОРНОВОЛА було виключено зі складу фракції Партії регіонів у Верховній раді.

Відтак, відповідно до регламенту ВР, В.ЛИТВИН офіційно оголосив про це рішення, зазначивши, що ці народні депутати є позафракційними.