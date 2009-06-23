Сьогодні Христоєв доповідатиме про програму Євро-2012

Харків. 23 червня. УНІАН. Сьогодні о 12.00 відбудеться позачергове засідання постійної комісії із питань транспорту, зв`язку та екології Харківської міської ради, на якому, зокрема, планується розглянути питання «Про затвердження «Міської цільової програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року по футболу».

Як повідомляє сайт міськради, на комісії буде заслухано доповідь з цього питання Віктора ХРИСТОЄВА – заступник міського голови - директор Департаменту з питань підготовки і проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року і спорту.

Депутати засідатимуть за адресою: вул. Сумська, 64, поверх 4, каб. №130.