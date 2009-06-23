Сьогодні Христоєв доповідатиме про програму Євро-2012
10:31, 23 червня 2009Харьків
0 0
Засідання комісії облради
|Віктор ХРИСТОЄВ
Як повідомляє сайт міськради, на комісії буде заслухано доповідь з цього питання Віктора ХРИСТОЄВА – заступник міського голови - директор Департаменту з питань підготовки і проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року і спорту.
Депутати засідатимуть за адресою: вул. Сумська, 64, поверх 4, каб. №130.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter