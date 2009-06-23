У Тавільжанці затримали вандала

Харків. 23 червня. УНІАН. У понеділок працівник и дворічанської міліції затримали 56-річний мешканеця Тавільжанки, який на початку місяця з цвинтаря, розташованого біля цього селища, скоїв крадіжки металевих елементів огорожі з могил.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю обласної міліції, слідчим відділом Дворічанського Райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 297 Кримінального Кодексу України. Триває слідство.