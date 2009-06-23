Під час візиту Януковича на завод ФЕД помер фотокореспондент

Харків. 23 червня. УНІАН. Сьогодні у Харкові на заводі «ФЕД» помер позаштатний фотокореспондент газети «ФЕДівець» Костянтин Сокіл, який висвітлював поїздку лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на підприємство.

Як передає кореспондент УНІАН, під час спілкування В.ЯНУКОВИЧА з колективом заводу 49-річному фотожурналісту стало зле. До приїзду швидкої допомоги стан журналіста різко погіршився, і він помер.

Як інформує прес-служба Харківської міської ради з посиланням на головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Богдана ФЕДАКА, імовірною причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.

Лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ висловив глибоке співчуття сім`ї померлого.

На знімках (угорі): Віктор ЯНУКОВИЧ спілкується з працівниками заводу «ФЕД»; (внизу) - Костянтин Сокіл.

Фото УНІАН