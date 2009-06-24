Сьогодні Ющенко відвідає Харків

Харків. 24 червня, УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку до Харківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, головна мета поїздки - представлення президентського проекту оновленої Конституції студентам та викладачам Харківщини. У прямому ефірі зустріч, яка розпочнеться об 11.30, транслюватимуть НТКУ, «5 канал» та НРКУ.

Після завершення спілкування зі студентами глава держави проведе зустріч з головними редакторами засобів масової інформації Харківської, Полтавської, Сумської та Дніпропетровської областей.

Також під час поїздки Президент ознайомиться з ходом будівництва обласного спортивного комплексу «Металіст» та будівництвом терміналу аеропорту «Харків» у рамках підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.