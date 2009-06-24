Добкін сьогодні збирає депутатів

Сесія розгляне 39 питань

Харків. 17 червня. УНІАН. Сьогодні відбудеться чергова (XXXIV) сесія Харківської міської ради 5-го скликання. Як повідомляє сайт міськвиконкому, розпорядження про це підписав міський голова Михайло ДОБКІН. Депутати планують розглянути близько 39 питань. Серед них – внесення змін до бюджету 2009 р., до попередніх рішень міськради, міських програм, розгляд питань землекористування, будівництва об’єктів, комунальної власності. Сесія розпочнеться о 10-й годині у сесійній залі Харківської міськради (пл. Конституції, 7).

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