Курс валют у комбанках Харкова

Долар 7,63 - 7,71 грн.

Харків. 9 липня. УНІАН. На 9 липня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,68 грн. (продаж - 7,8 грн.), євро - 10,6 грн. (10,9 грн.), Базис - 7,7 (7,78), 10,7 (10,85), Меркурій - 7,63 (7,73), 10,6 (10,86), Реал-банк - 7,71 (7,8), 10,7 (10,9) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 9 липня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 762.4500 (на 8 липня – 763.0000) 100 EUR – 1059.8817 (на 8 липня – 1069.6497) 10 RUR – 2.3990 (на 8 липня – 2.4246).

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