Асканія-Нова продовжує претендувати на одне із 7 чудес світу
Попереду півфінал
Харків.10 липня. УНІАН. Біосферний заповідник «Асканія-Нова», який представляє Україну на всесвітньому конкурсі «Сім нових чудес природи», вийшов до півфіналу конкурсу.
Про це повідомляється офіційному сайті акції “Сім нових чудес природи”.
Другий етап конкурсу тривав з 1 січня по 8 липня 2009 року. Понад 250 номінантів були розподілені на 7 груп. «Асканія-Нова» змагалась у другій за чисельністю (57 учасників) групі Е – «Національні парки, природні заповідники, ліси». В підсумку вона увійшла до 11 переможців, які набрали найбільше голосів інтернет-аудиторії у групі. Таким чином, інтернет-голосуванням названо 77 номінантів, які змагатимуться на наступному етапі конкурсу.
Цей етап триватиме до 21 липня цього року – цього дня експертна комісія, яку очолює колишній Генеральний директор ЮНЕСКО Федеріко МАЙОР, назве 28 фіналістів конкурсу. Після цього на сайті акції поновиться голосування, за підсумками якого у 2011 році будуть названі “Сім нових чудес природи” у світі. За оцінками Оргкомітету, у голосуванні можуть взяти участь до 100 мільйонів людей. Організатором конкурсу витупає швейцарська неприбуткова організація «Корпорація нового відкритого світу» (New Open World Corporation, NOWC).
Цілинний степ «Асканія-Нова» – єдина в Європі ділянка степу, якого ніколи не торкався плуг. Біосферний заповідник займає територію близько 11 тисяч гектарів, що є ареалом для кількох сотень видів рослин, тварин і птахів. Минулого року «Асканія-Нова» стала одним з переможців загальнонаціональної акції «7 природних чудес України», здобувши найбільшу підтримку експертів та посівши перше місце за загальною кількістю набраних балів.
Під час голосування у конкурсі заповідник протягом тривалого часу поступово, але впевнено піднімався в рейтинговому голосуванні – з 46-ї на 43-ю позицію, з 43-ї на 41-ту, потім на 39-ту. А вже у червні “Асканія” за один тиждень здійснила стрімкий “прорив” до лідерів – з 39-го місця на 14-те. Кілька тижнів заповідник тримався на цій позиції, але в останні дні зміг обійти кілька учасників і потрапити до числа переможців у своїй групі.
|Микола ТОМЕНКО
«Про заповідник «Асканія-Нова» вже на сьогодні дізналися мільйони громадян з різних країн світу. Участь у конкурсі продемонструвала той факт, що українське суспільство активно реагує на позитивні проекти. Спільними зусиллями ми реалізували проект, що сприяв суттєвому покращенню іміджу України у світі», - сказав М.ТОМЕНКО.
Він наголосив, що головне завдання участі України у світовому конкурсі виконано: «Асканія-Нова» серед 77 найкращих природних чудес світу. М.ТОМЕНКО також зазначив, що «на жаль, ми не можемо вплинути на вихід «Асканії» у фінал конкурсу, однак, в разі позитивного рішення експертів, Оргкомітет готовий буде запропонувати формат участі України у фіналі, щоб і далі пропагувати красивий образ нашої держави».
Під час акції в Україні було створено комітет громадської підтримки “Асканії”. Його очолив народний депутат України Микола БАГРАЄВ, до комітету увійшли абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики Ганна БЕЗСОНОВА, генеральний директор телеканалу ICTV Олександр БОГУЦЬКИЙ, директор Херсонського музично-драматичного театру ім. М.Куліша Олександр КНИГА, президент Національної радіокомпанії України Віктор НАБРУСКО, народний артист України Олександр ПОНОМАРЬОВ, популярний дует Потап і Настя КАМЕНСЬКИХ, народна артистка України Наталя СУМСЬКА, головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО, народний артист України Анатолій ХОСТІКОЄВ.