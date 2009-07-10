Колишній чемпіон СРСР з автогонок потрапив у ДТП

Харків. 10 липня. УНІАН. Колишній чемпіон СРСР з автогонок С.Гоча травмований в результаті ДТП у Харкові.

Як повідомили в облуправлінні ДАІ, у четвер близько 21.00 на вулиці Жовтневої революції відбулося лобове зіткнення автомобілів Nissan (водій - чоловік 1961 р.н.) і ВАЗ-21093 (водій 1958 р.н.). В результаті водії отримали травми. Із струсом мозку, черепномозковими травмами та забоями вони були доставлені в Харківську лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги. З`ясувалося, що водій автомобіля Nissan знаходився в нетверезому стані, а Жигулі вів харків`янин Сергій Гоча, автогонщик, що став свого часу чемпіоном СРСР з кільцевих гонок і авто кросу, повідомляє SQ.