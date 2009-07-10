Кожен харків’янин тепер може «настукати» на Авакова, Чернова і Добкіна

Харків. 10 липня. УНІАН. Для боротьби з нецільовим використанням бюджетних коштів на місцях Головне контрольно-ревізійне управління запровадило на своєму веб-сайті (dkrs.gov.ua) новий розділ - «Антикризові» заходи місцевої влади».

Як ідеться в переданому УНІАН повідомленні ГоловКРУ, фінансова криза вимагає жорсткого режиму економії у використанні державних коштів. І це стосується не тільки вищого органу виконавчої влади – уряду України, а й органів влади в Україні усіх рівнів. Згідно з Конституцією України та Бюджетного кодексу України місцеві ради усіх рівнів (сільська, міська, районна, обласна) самостійно визначають обсяги та напрями використання бюджетних коштів у відповідному населеному пункті чи регіоні. Ні Кабінет міністрів України як центральний орган виконавчої влади, ні органи виконавчої влади на місцях (обласні та районні державні адміністрації) не можуть впливати на ці рішення, зазначає ГоловКРУ.

Тому, йдеться в повідомленні, "органи Державної контрольно-ревізійної служби (ДКРС) під час здійснення контрольних заходів часто зустрічаються з ситуацією, коли з боку відповідних органів влади на місцях допускаються не лише зловживання у використанні бюджетних коштів та майна, а й масові та неефективні витрати фінансових ресурсів, які аж ніяк не відповідають кризовому стану економіки". З огляду на це, органи ДКРС за дорученням уряду перебудовують свою діяльність задля попередження нецільових, незаконних та неефективних витрат ресурсів. "І для виконання цієї функції нам дуже важлива допомога громадськості, яка краще, ніж спеціалісти КРУ, зможе оцінити доцільність витрат, які плануються владою на місцях", - зазначає ГоловКРУ.

У зв’язку з цим Головне контрольно-ревізійне управління "для інформування громадськості про заходи місцевої влади щодо використання державних коштів" запроваджує новий розділ на веб-сайті - «Антикризові» заходи місцевої влади».

ГоловКРУ просить висловити свою думку щодо фактів, викладених у зазначеному розділі, на телефон довіри ГоловКРУ: (044) 425-38-18 або на електронну адресу press@dkrs.gov.ua.