Арсенал переведено в розряд любительських клубів

Харків. 10 липня. УНІАН. Харківський футбольний клуб Арсенал утратив статус професійного клубу.

Як повідомляє сайт Професійної футбольної ліги України, у зв’язку з рішенням Комітету ФФУ з атестування футбольних клубів Арсеналу не видано атестат на право участі у професійних змаганнях ПФЛ наступного сезону і виключено зі складу Ліги.

З різних причин не гратимуть у змаганнях ПФЛ наступного сезону також команди «Нафком» (Бровари), «ІгроСервіс» (Сімферополь), «Титан» (Донецьк), «Арсенал» (Біла Церква) та ФК «Полтава».