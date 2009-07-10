Тимошенко переконана, що Євро-2012 пройде в 4 містах України

Харків.10 липня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що УЄФА 30 листопада остаточно затвердить чотири українські міста, в яких проводитиметься Чемпіонат Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні після засідання Українсько-польського комітету з питань підготовки до проведення Євро-2012.

«Ми цілком переконані, що 30 листопада Україна буде повністю готова до того, щоб затвердили чотири міста, які прийматимуть Євро, і позитивно оцінили роботу країни в підготовці», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У той же час, прем`єр зазначила, що у зв`язку зі світовою кризою обидві країни – і Польща, і Україна – стикаються з проблемами скорочення бюджетних надходжень.

«За таких умов дуже складно здійснювати такі макропроекти, але в той же час обидві країни успішно проходять курс підготовки, своєчасно, і фінансуються в запланованому обсязі», - додала вона.

Тим часом, віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК уточнив, що в 2009 році бюджетне фінансування інфраструктурних проектів у рамках Євро-2012 складе близько 800 млн. євро, зокрема 100 млн. євро – на реконструкцію НСК «Олімпійський», 130 млн. євро – на будівництво терміналів і злітно-посадочних смуг в аеропортах, понад 400 млн. євро – на будівництво дорожньої інфраструктури.

Крім того, І.ВАСЮНИК повідомив, що в 2009 році Україна залучила понад 500 млн. євро зовнішніх ресурсів.

У свою чергу, прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК зазначив, що після кількох місяців спільної роботи Україна і Польща провели істотну роботу з підготовки до Чемпіонату.

«Ми можемо спокійно сказати, що вже зроблено багато роботи, і наша співпраця здійснюється так, як ми цього хочемо», - сказав Д.ТУСК.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що глави національних урядів зможуть «спокійно спати тільки тоді, коли прозвучить останній свисток фіналу Чемпіонату». «Це нормальне життя для прем`єр-міністрів. А коли ми проведемо Чемпіонат, з`явиться новий привід не спати спокійно», - пожартувала глава українського уряду.