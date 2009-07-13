Тимчасово закривається рух тролейбусного маршруту №5
00:12, 13 липня 2009Харьків
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Маршрут не діятиме 2 дні
Харків. 13 липня. УНІАН. У Харкові тимчасово закривається рух тролейбусного маршруту №5.
Як повідомляє сайт міськради, у зв’язку з оновленням електричного обладнання на тролейбусному розворотному колі тролейбусного маршруту №5 «Аеропорт», яке проводитиметься 13 – 14 липня з 09.30 до 16.00, на цей період буде закрито рух тролейбусного маршруту №5 по пр. Гагаріна від Аеропорту до вул. Південнопроектна.
На час проведення робіт рух тролейбусного маршруту №5 буде здійснюватися: вул. Університетська – пр. Гагаріна – вул. Південнопроектна – ст. Основа.
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