Євро на міжбанку не зупиняється на досягнутому

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями – 7,8875/7,9250, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні - 7,9035/7,9155 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтінг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,2528/0,2543, на 12:00 курс скоригувався - 0,2533/40. На російському валютному ринку курс долар-рубль підвищився, і на 12:00 встановився на рівні 31.1574(0.0274).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4241/43, на 12:00 продовжували коливатися в діапазоні з незначною зміною - 1,4230/32. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,2340/11,2820, на 12:00 ціни зросли - 11,2420/11,2745.