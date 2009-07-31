Ющенко пішов у відпустку
15:02, 31 липня 2009Харьків
0 0
Президент буде з родиною у Криму
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув до Автономної Республіки Крим, де проведе частину щорічної відпустки.
Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, перебуваючи в Криму, глава держави перериватиме відпустку, щоб провести низку робочих поїздок та зустрічей.
Відпустку В.ЮЩЕНКО проведе разом з родиною.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter