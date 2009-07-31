Ющенко пішов у відпустку

15:02, 31 липня 2009
Харьків
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Президент буде з родиною у Криму

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув до Автономної Республіки Крим, де проведе частину щорічної відпустки.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, перебуваючи в Криму, глава держави перериватиме відпустку, щоб провести низку робочих поїздок та зустрічей.

Відпустку В.ЮЩЕНКО проведе разом з родиною.

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