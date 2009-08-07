Металіст і Металург виграли матчі в Лізі Європи

З сухим рахунком

Обидві українські команди, які виступають у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи: харківський Металіст і донецький Металург виграли свої матчі-відповіді. Металіст - Рієка 2:0 (Папа Гуйє 12, Олійник 60). Перший матч - 2:1 Інтерблок - Металург Д 0:3 (Мхітарян 67, Мгуні 73, Димитров 85 пен.). Перший матч 0:2. На цю хвилину також закінчилися матчі Галатасарай – Маккабі Нетанія 6:0 (4:1) АПОП Кіранас – Рапід Відень 2:2 (1:2) Оденсе – Работнічкі 3:0 (4:3) Бреда – Полонія Варшава 3:1 (1:0) Гонвед – Фенербахче 1:1 (1:5) Карабах – Хонка 2:1 (1:0) Лахті – Брюгге 1:1 (2:3) Легія Варшава – Брьоннбю 2:2 (1:1) Сігма – Абердин 3:0 (5:1) Хапоель Тель-Авив – Гьотеборг 1:1 (3:1) Черно море – ПСВ Ейндховен 0:1 (0:1) Ельфсборг – Спортинг Брага 2:0 (2:1) Базель – КР Рейкьявик 3:1 (2:2) Янг Бойз – Атлетик Більбао 1:2 (1:0) Аустрія Відень – Войводина 4:2 (1:1) Штурм – Петровац 5:0 (2:1) Деррі Сіті – ЦСКА Софія 1:1 (0:1) Крила Рад – Сент-Патрікс 3:2 (0:1) Лілль – Севойно 2:0 (2:0) Славен – Тромсе 0:2 (1:2) Лех – Фредрікстад 1:2 (6:1) Слован Ліберець – Вадуц 2:0 (1:0) Кошице – Славія Сараєво 3:1 (2:0) Омонія – Васлуй 1:1 (0:2)

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