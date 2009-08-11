Харківські ліфти обладнали бездротовим аварійним зв’язком
Її встановили вже на 300 ліфтах
Над впровадженням системи бездротової диспетчеризації працюють в КП «Харківміськліфт». Її встановили вже на 300 ліфтах з 6,6 тисяч тих, що існують у комунальних будинках.
За словами інженера підприємства Михайла Адаменка, система передає інформацію диспетчерові про несправності ліфта.
Нове обладнання, говорять на підприємстві, майже без недоліків: немає дротів – значить, красти нічого.
«Сигнал йде в разі відкриття дверей машинного приміщення, в разі несанкціонованого проникнення сторонніх осіб. Механік може зв’язатися з диспетчером за голосовим зв’язком з трьох точок: кабіна ліфта, машинне приміщення, перший поверх житлової будівлі», - говорить він.
Ще один плюс – швидкість повідомлення про те, що ліфт застряг. Пасажир ще не встигне натискувати аварійну кнопку, говорить Михайло Адаменко, а диспетчер вже знає про аварію.
Поки що в системі 300 ліфтів. Але планують підключити близько 500, переважно в центрі міста.
Обладнати бездротовим зв’язком один ліфт коштує 10 тисяч гривень.