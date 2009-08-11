Харківські ліфти обладнали бездротовим аварійним зв’язком

Над впровадженням системи бездротової диспетчеризації працюють в КП «Харківміськліфт». Її встановили вже на 300 ліфтах з 6,6 тисяч тих, що існують у комунальних будинках.

За словами інженера підприємства Михайла Адаменка, система передає інформацію диспетчерові про несправності ліфта.

Нове обладнання, говорять на підприємстві, майже без недоліків: немає дротів – значить, красти нічого.

«Сигнал йде в разі відкриття дверей машинного приміщення, в разі несанкціонованого проникнення сторонніх осіб. Механік може зв’язатися з диспетчером за голосовим зв’язком з трьох точок: кабіна ліфта, машинне приміщення, перший поверх житлової будівлі», - говорить він.

Ще один плюс – швидкість повідомлення про те, що ліфт застряг. Пасажир ще не встигне натискувати аварійну кнопку, говорить Михайло Адаменко, а диспетчер вже знає про аварію.

Поки що в системі 300 ліфтів. Але планують підключити близько 500, переважно в центрі міста.

Обладнати бездротовим зв’язком один ліфт коштує 10 тисяч гривень.

Медиапорт