Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,06 грн./дол., що на 0,3% дорожче, порівняно з 10 серпня, продають – по 8,14 грн./дол., на 0,4% дорожче. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,02-8,11 грн./дол., з продажу – 8,10-8,25 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо збільшився, порівняно з 10 серпня, і становить сьогодні 11,37/11,60 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,25-11,47 грн./євро, з продажу – в межах 11,50-11,70 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 10 серпня, підвищився на 0,3% і становить у середньому 0,2395 грн./рубль, продажу – дещо підвищився, до 0,2560 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,25 грн./рубль, з продажу – 0,25-0,265 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить сьогодні 8,07 грн./дол., що на 0,3% дорожче, ніж учора, продажу – 8,15 грн./дол., на 0,4% дорожче. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,03-8,11 грн./дол., з продажу – 8,12-8,25 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва дещо змінився, порівняно з 10 серпня, і становить 11,40/11,59 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,30-11,48 грн./євро, з продажу – в межах 11,54-11,70 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 10 серпня, підвищився на 1% і становить у середньому 0,2380 грн./рубль, курс продажу – дещо знизився, до 0,2576 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,25 грн./рубль, з продажу – 0,252-0,265 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,02/8,15 грн., євро – 11,25/11,65 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,00/8,12 грн., євро – 11,10/11,60 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,00/8,10 грн., євро – 11,30/11,55 грн., рубль – 0,244/0,254 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 11 серпня, становить: гривні до долара США – 7,71, до євро – 10,949742, до російського рубля – 0,2436.