Матч «Металіст»-«Шахтар» перенесений на місяць

Матч між «Металістом» та «Шахтарем» перенесений на місяць через напружений графік ігор цих команд у Лізі Європи, а також ігри «гірняків» у матчі за Суперкубок УЄФА.

Як повідомляється на офіційному сайті ФК «Шахтар», дирекція української прем’єр-ліги прийняла рішення перенести гру 4 туру між цими командами на 23 вересня 2009 року.

Молодіжні склади цих команд зіграють на день раніше – 22 вересня.

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