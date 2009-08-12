Матч «Металіст»-«Шахтар» перенесений на місяць
12:27, 12 серпня 2009Харьків
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Через напружений графік ігор команд у Лізі Європи
Матч між «Металістом» та «Шахтарем» перенесений на місяць через напружений графік ігор цих команд у Лізі Європи, а також ігри «гірняків» у матчі за Суперкубок УЄФА.
Як повідомляється на офіційному сайті ФК «Шахтар», дирекція української прем’єр-ліги прийняла рішення перенести гру 4 туру між цими командами на 23 вересня 2009 року.
Молодіжні склади цих команд зіграють на день раніше – 22 вересня.
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