Металіст проходить у 1/8 Кубку

Харків. 17 серпня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 1/16 Кубку України з футболу

обіграв команду другої ліги Енергетик (м. Бурштин, Івано-Франківська область).

Гра, яка відбулася в суботу, 15 серпня, в Бурштині, завершилася з рахунком 1:0 на користь харків’ян.

Гол у ворота Енергетика на 16-й хвилині забив Гайдаш.

Металіст у цій грі виступив другим складом. За словами тренера Металіста Ігоря Рахаєва, таке рішення було ухвалене напередодні зустрічі головним тренером харків’ян Мироном Маркевичем.

«Сьогодні нам довелося нелегко. Нам протистояла добра команда, яка, впевнений, якщо продовжить грати так само, не затримається у другій лізі. Хотів би відзначити і своїх хлопців - самовіддача, бажання перемогти, характер. Не обійшлося і без помилок, але це – молодість», - підсумував на післяматчевій прес-конференції І.Рахаєв.