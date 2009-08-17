Грузія завтра скаже гут бай СНД

Харків. 17 серпня. УНІАН. Грузія завтра офіційно вийде зі складу СНД.

Про це заявив сьогодні заступник міністра закордонних справ Грузії Давід ДЖАЛАГАНІЯ, повідомляє грузинське агентство «GHN».

При цьому, за словами заступника міністра, після виходу Грузії з СНД, всі договори, підписані в рамках СНД, залишаться в силі. Д.ДЖАЛАГАНІЯ зазначив, що офіційно Грузія зі складу СНД вийде завтра, 18 серпня, проте добросусідські відносини, які Грузію пов`язують з країнами СНД, будуть продовжені.

«Завтра, 18 серпня, завершаться всі формальні процедури і Грузія офіційно вийде зі складу СНД. Згідно з 69-ю віденською конвенцією Грузія братиме участь у всіх угодах, які підписані в рамках СНД. Керівництво Грузії також готове продовжити добросусідські відносини, які Грузію пов`язують з країнами СНД», - сказав заступник міністра.