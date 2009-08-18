Прикордонники завадили незаконному вивезенню з України 8-річного хлопчика

Харків. 18 серпня. УНІАН. Спробі незаконно вивезти з України неповнолітню дитину завадили вчора у пункті контролю «Харків» співробітники Харківського прикордонного загону.

Харків. 18 серпня. УНІАН. Спробі незаконно вивезти з України неповнолітню дитину завадили у пункті контролю «Харків» співробітники Харківського прикордонного загону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону, правоохоронці викрили провідницю поїзда «Сімферополь - Москва», яка впустила у свій вагон дитину вже після прикордонно-митного оформлення.

Як з`ясувалося, 43-річна залізничниця відважилася на правопорушення на прохання своєї подруги – бабусі хлопчика. 49-річна мешканка Запоріжжя не мала нотаріально завіреного доручення від батьків свого онука, тому попросила знайому провідницю вивести дитину з поїзда на час, поки у вагоні працюватимуть прикордонники.

Співробітницю залізниці затримано в адміністративному порядку за порушення прикордонного режиму. Проводиться перевірка в порядку ст.97 Кримінально Процесуального Кодексу України щодо причетності провідниці до скоєння злочину передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон».

З початку 2009 року в пунктах пропуску на ділянці Харківського загону у зв’язку з відсутністю нотаріально завірених доручень батьків через кордон не пропущено понад 60 неповнолітніх громадян України.