У Куп’янську почав діяти новий вокзальний комплекс

Харків. 25 серпня. УНІАН. Сьогодні у Куп’янську Харківської області відбулося урочисте відкриття нового вокзального комплексу на станції «Куп’янськ-Вузлова».

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритті взяли участь генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК, начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК, голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

За словами М.КОСТЮКА, залізничний вокзал у Куп’янську, що діяв досі, був збудований наприкінці XIX століття, він уже не відповідає вимогам до безпеки пасажирських перевезень, тому було вирішено звести триповерховий вокзальний комплекс місткістю на 400 пасажирів.

Комплекс складається з двох секцій – для потягів далекого і приміського сполучення. Вартість будівництва - 50 млн. грн. Роботи велися з березня 2006 року.

З нагоди завершення будівництва вокзального комплексу привітання колективу Південної залізниці надіслала прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО. Вона подякувала за подарунок на честь 18-ї річниці Незалежності України.

Новий вокзальний комплекс побудований у рамках програми підготовки України до Євро-2012. Станція «Куп’янськ-Вузлова» діє на головному залізничному ходу, який забезпечує транспортний зв’язок України з Росією.