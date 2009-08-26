У Харкові за хамство звільнено водія маршрутного таксі

Харків. 26 серпня. УНІАН. Один водій маршрутного таксі звільнений за хамське ставлення до пасажирів.

Як повідомляє сайт міськради, за інформацією директора Департаменту транспорту і зв`язку міської ради Євгенія ВОДОВОЗОВА, в місті був звільнений один водій маршрутного таксі, який, «практично застосувавши фізичну силу, вигнав з автобуса ветерана Великої Вітчизняної війни».

«Рішення керівника підприємства було правильним. Крім того, він не просто звільнив цього водія, але й зателефонував практично на всі підприємства, що надають послуги пасажирських перевезень, і попередив, що він не рекомендував би взяти цю людину на роботу. Зараз цей водій не може влаштуватися на роботу на жодне підприємство», - наголосив Є.ВОДОВОЗОВ.

Він також зазначив, що Департамент транспорту і зв`язку провадить активну боротьбу з хамством водіїв, зокрема, по відношенню до пасажирів пільгового контингенту: «Зараз боротися стало набагато легше, оскільки криза примусила людей пригадати, що у них є різні професії, у тому числі права водіїв категорії «D», і нестачі водіїв у перевізників сьогодні немає. Водіїв, які особливо «відзначаться», ми рекомендуватимемо перевізникам звільняти».