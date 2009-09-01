На Харківщині обіцяють упіймати більше риби, ніж торік

Харків. 1 вересня. УНІАН. У 2009 році на рибогосподарчих підприємствах Харківщини планується виловити на 560 т. більше риби, ніж у минулому.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації із посиланням на Управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства в області.

Управління інформує, що до кінця року планується виловити 1514,853 т. риби, що на 560 т. більше, ніж було заплановано на минулий рік.

За перше півріччя 2009 року на Харківщині, за даними Управління, було виловлено 110,168 т. риби на 12 із 68 рибогосподарчих підприємств Харківщини. Порівняно з відповідним періодом минулого року основні показники вилову риби на Харківщині збереглися, однак на 7 зменшилася кількість підприємств, що займалися виловом риби у цей період. У 2008 році їх кількість становила 19.

«Найкращі показники з вилову риби мають такі господарства: Лиманське рибогосподарське підприємство (оз. Лиман) – 38,086 т.; ПП Волосник (Печенізьке водосховище) – 26,876 т.; ОП «Асоціація користувачів водних живих ресурсів в Червонооскільському водосховищі» – 16,191 т.; ПП «Нива» (Рогозянське водосховище) – 14,037 т.» , – наголосив заступник голови облдержадміністрації Віктор ЗВЄРЄВ.

За словами В.ЗВЄРЄВА, рибопродуктивність цих водоймищ досягає 40 кг/га, в той час, як середня по області – 13,7 кг/га, що вище, ніж середня рибопродуктивність минулого року - 12,8 кг/га.

Більшість рибогосподарчих підприємств Харківщини планують виконати план восени цього року, на відміну від 2008 року, коли більшість улову була запланована на весну.