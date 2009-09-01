Харків. 1 вересня. УНІАН. На Харківщині встановлено меморіальну дошку поету Сергію Черняєву.

Як повідомив кореспонденту УНІАН поет і літературознавець Михайло КРАСІКОВ, меморіальну дошку було встановлено влітку цього року в селі Руська Лозова Дергачівського району, у школі, де навчався Сергій Черняєв (1970-2002), але більшість односельців поета, школярі побачили її сьогодні – в день початку навчального року, прийшовши до школи.

За словами, М.КРАСІКОВА, кошти на меморіальну дошку віднайшли односельці – підприємці М.І.ЧЕРНЯЄВ, М.М.БОЧАРНІКОВ та колектив школи на чолі з директором В.Й.БЕЗ’ЯЗИЧНИМ – головним організатором цієї події.

15 червня, під час церемонії відкриття дошки, розповів М.КРАСІКОВ, пролунав у відеозапису голос поета, школярі виступили з літературно-музичною композицією за творами земляка. Батько Сергія – Петро ЧЕРНЯЄВ та друзі поета поділилися своїми спогадами та думками про цю непересічну особистість. Клірик Свято-Миколаївського храму с. Руська Лозова о. Іоанн освятив меморіальну дошку і відслужив молебінь.

Відбулася також презентація книги віршів С.Черняєва «Зелёное солнце», нещодавно виданої завдяки фінансовій допомозі сільського голови с. Черкаська Лозова П.П.ШАБАЛТАСА, який теж був присутній на урочистостях.

Як підкреслив М.КРАСІКОВ, упорядник книг С.Черняєва «Вибране» (Київ, 2005) та «Зелёное солнце», саме Руська Лозова, а згодом двомовний Харків виплекали талант поета, якому в однаковій мірі підкорялися звуки і барви української та російської мови.

За своє 32-річне життя, яке трагічно обірвалося 1 травня 2002 р., Сергій встиг не так уже й мало – захистив кандидатську дисертацію з філософії, написав чудові вірші (опублікована досі лише незначна їх частка), залишив по собі добру пам`ять. Твори С.Черняєва, високо оцінені фахівцями, входили до відомих видань: «Антология современной русской поэзии Украины», «Слобожанська муза. Антологія любовної лірики XVII-XX cт.», «Слобожанська яса. Антологія громадянської лірики кінця XVII- поч. XXI cт.», «Украина. Русская поэзия. XX в. Антология».

На меморіальній дошці викарбовано вірш поета, де є рядок:

Я дописав за долю епілог

Та епілог його життя ще не дописаний, вважає М.КРАСІКОВ, оскільки Сергій Черняєв творив так, як заповідав нащадкам:

Віршуй, поете, всім єством –

За це і Бог, і гаспид все тобі пробачать.