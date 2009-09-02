У середу в Україні переважно дощі

Харків. 2 вересня. УНІАН. У середу в західній та північній частині України переважно без опадів, лише вдень на півночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

На решті території грозові дощі, в окремих районах сильні, град, шквали 15-20 м/с, у Криму дуже сильні дощі, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північний, у східній частині - східний, 5-12 м/с. Температура вночі 9-14°, у східних областях та на узбережжі морів до 18°, у західних областях 5-10°; вдень 21-26°, на сході до 29°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.

У Київській області у середу вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.