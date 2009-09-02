Ющенко хоче бачити Авакова

Харків. 2 вересня. УНІАН. У четвер, 3 вересня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрінеться з головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, з головами обласних, Севастополя та Києва державних адміністрацій.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, зустріч розпочнеться о 10.00.

Головною темою зустрічі є проблеми регіонів, викликані нинішньою недосконалою моделлю державного управління, відзначили в СП. Також сторони торкнуться питання необхідності виконання урядом повноважень щодо ефективної бюджетної політики на місцях, перспектив розвитку регіонів.

На обговорення винесено і президентський варіант конституційних змін.

Фотографи та оператори запрошуються до Зали державних заходів, решта журналістів зможуть подивитися трансляцію заходу з прес-центру.

Після наради планується брифінг її учасників. Акредитація проводиться за телефонами: 255-74-02, 255-63-18.