Тимошенко пропонує заповнити Африку українськими літаками

Харків.3 вересня. УНІАН. Україна та Лівія обговорюють можливість створення центру з реалізації українських літаків у країнах Африки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила на брифінгу журналістам в аеропорту Тріполі (Лівія) після зустрічі з лідером Лівійської Джамахірії Муаммаром КАДДАФІ в середу пізно ввечері.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що це питання було обговорене 2 вересня під час її зустрічі з М.КАДДАФІ.

«Ми обговорили можливі напрямки роботи у сфері спільного сервісу наших літаків (у Лівії. – УНІАН), а також організацію спільного центру з реалізації цих літаків не тільки на території Лівії, а й на території Африки», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Лівії працюють понад 30 літаків виробництва АНТК ім. Антонова та українських авіазаводів. За словами голови правління Державного авіабудівного концерну «Антонов» Дмитра КІВИ, експерти аналізують питання, пов`язані з будівництвом спеціального центру технічного обслуговування та ремонту літаків у Лівії.