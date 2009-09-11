У Харкові відновилося будівництво метро

Харків. 11 вересня. УНІАН. Вчора метробудівники поновили будівництво станції метро «Олексіївська» Харківського метрополітену.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого губернатора Володимира БАБАЄВА.

За словами В.БАБАЄВА роботи ведуться силами харківського ВАТ «Будівельно-монтажне управління «Тунельбуд» за свій рахунок.

Він повідомив, що підприємство авансувало на нинішнє будівництво 5 млн. грн.

В.БАБАЄВ додав, що проблема перерахування грошей з державного бюджету на будівництво Харківського метрополітену на разі розв’язується в Міністерстві транспорту і зв’язку. Він запевнив, що 75 млн. грн., які були виділені на це будівництво, почнуть надходити частинами вже наприкінці вересня.

В.БАБАЄВ наголосив, що їх потрібно встигнути освоїти до кінця цього року.

В.БАБАЄВ зазначив, що кадрових проблем в «Тунельбуді» немає, оскільки в організацію перейшла частина колишніх працівників ВАТ «Харківметробуд».