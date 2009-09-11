Долар дещо зріс

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо змінився, порівняно з 10 вересня, і становить 12,18/12,58 грн./євро. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,95-12,36 грн./євро, з продажу – в межах 12,40-12,69 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 10 вересня підвищився на 0,5% і становить 0,2609 грн./рубль, продажу – знизився на 0,2%, до 0,2762 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,25-0,271 грн./рубль, з продажу – в межах 0,27-0,28 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,41 грн./дол., продажу – 8,58 грн./дол. Курс дещо підвищився. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,35-8,46 грн./дол., з продажу – в межах 8,54-8,70 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,4%, порівняно з 10 вересня, і становить 12,26 грн./євро, продажу – без змін – 12,56 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,15-12,33 грн./євро, з продажу – в межах 12,49-12,68 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 10 вересня підвищився на 1% і становить в середньому 0,2596 грн./рубль, продажу – знизився на 0,4%, до 0,2771 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,24-0,269 грн./рубль, з продажу – в межах 0,274-0,28 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Правекс-Банк»: долар США – 8,40/8,60 грн., євро – 12,10/12,50 грн., рубль – 0,24/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,30/8,60 грн., євро – 12,00/12,80 грн., рубль – 0,25/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,30/8,55 грн., євро – 12,00/12,50 грн., рубль – 0,257/0,275 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 11 вересня, становить: гривні до долара США – 7,9944, до євро – 11,627855, до російського рубля – 0,25884.