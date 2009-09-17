Результати матчів Ліги чемпіонів

Харків. 17 вересня. УНІАН. Відбулися матчі першого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Київські динамівці непросто, але виграли матч на своєму полі у чемпіона Росії, казанського ФК «Рубін» - 3:1. Перший тайм і за рахунком, і за грою був за волжанами - чудовий штрафний на 25-й хвилині забив Домінгес, перекинувши м`яч через стінку в дальній від воротаря кут. У другому таймі гра перейшла до динамівців, потім перевага стала явною і реалізувалася в трьох голах. Позначився менший ігровий досвід і нижча функціональна готовність «Рубіна». Останні 20 хвилин команда провела щільно затиснута в своїй штрафній, всі голи були забиті з розіграшів перед воротами.

Суперники Динамо і Рубіна в групі F - Інтер і Барселона - не відкрили рахунок і записали до турнірної таблиці по одному очку за нічию.

16 вересня грали команди груп E-H

Група E

Ліон - Фіорентина 1:0 (П’янич 76)

Ліверпуль - Дебрецен 1:0 (Кюйт 45)

Група F

Інтер - Барселона 0:0

Динамо - Рубін 3:1 (Домінгес 25 - Юссуф 71, Маграо 80, Гусєв 85)

Група G

Штутгарт - Рейнджерс 1:1 (Погребняк 18 - Бужерра 77)

Севілья - Уніря 2:0 (Фабіано 45, Рентао 70)

Група H

Олімпіакос - АЗ Алкмар 1:0 (Торосідіс 79)

Стандард - Арсенал 2:3 (Мангала 3, Йованович 4 пен. - Бендтнер 45, Вермален 79, Едуардо 81)

15 вересня грали команди груп A-D

Група А

Маккабі Хайфа - Баварія 0:3 (ван Бюйтен 64, Мюллер 85, 88)

Ювентус - Бордо 1:1 (Яквінта 63 - Плашил 74)

Група B

Вольфсбург - ЦСКА Москва 3:1 (Графіте 36, 40 пен., 86 - Дзагоєв 76)

Бешикташ - МЮ 0:1 (Скоулз 77)

Група C

Цюріх - Реал 2:5 (Маргайрас 65 пен., Егертер 66 - Роналду 28, 90, Рауль 33, Ігуаїн 45, Гуті 90+4)

Марсель - Мілан 1:2 (Хайнце 49 - Індзагі 27, 74)

Група D

Атлетіко - АПОЕЛ 0:0

Челсі - Порту 1:0 (Анелька 48)

Матчі другого туру відбудуться 29 вересня (групи E-H)

Група E. Дебрецен - Ліон, Фіорентина - Ліверпуль

Група F. Рубін - Інтер, Барселона - Динамо

Група G. Уніря - Штутгарт, Рейнджерс - Севілья

Група H. АЗ Алкмар - Стандард, Арсенал - Олімпіакос

... і 30 вересня (групи A-D)

Група A. Бордо - Маккабі, Баварія - Ювентус

Група B. ЦСКА - Бешикташ, МЮ - Вольфсбург

Група C. Мілан - Цюріх, Реал - Марсель

Група D. Порту - Атлетіко, АПОЕЛ - Челсі