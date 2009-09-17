З університету В.Каразіна евакуйовано людей

09:21, 17 вересня 2009
Харьків
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Надійшов дзвінок про замінування

Харків. 17 вересня. УНІАН. Через повідомлення про замінування приміщення, яке надішло від невідомого, припинив роботу Харківський національний університет ім. В.Каразіна.

Як передає кореспондент Kharkiv EURO, студентам і працівникам університету наказано полишити приміщення, і в ці хвилини вони покидають його.

До університету прибули правоохоронці та спецпідрозділи.

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